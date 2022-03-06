Yeri değişen mezarlıktan geriye kalan kabirlerin içler acısı hali

Eskişehir’de uzun yıllar önce yeri değiştirilen mezarlıktan geriye kalan bazı mezarlar, iki park arasında akıbeti belirsiz olarak bekliyor.

Tepebaşı ilçesine bağlı Şarhöyük Mahallesi’nde bulunan mezarlık, uzun yıllar önce yerine park yapılmak üzere taşındı. Taşıma işleminin ardından bazı mezarlar ise Büyük Park olarak adlandırılan bölgenin tam ortasında kaldı. Üstü otla kaplanan ve mezar taşları bakımsızlıktan parçalanmaya başlayan kabirlerin akıbeti ise belirsizliğini koruyor. Mezarların kime ait olduğu da bilinmezken, mahalle sakinleri ise içler acısı bu durumdan rahatsız olduklarını ifade ediyor.

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