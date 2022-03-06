Alkolden kaldırım üzerinde sızıp kaldı, kimse umursamadı

Eskişehir’de yaşlı adam aldığı alkol nedeniyle sızıp kaldırım üzerinde saatlerce yatarken, insanlar umursamadan yanından geçip gitti.

Kentin yoğun olduğu Sivrihisar1 Caddesi'nde kaldırımda yatan vatandaşın ayağa kalkmaya bile mecali olmadığı görüldü. Çevre esnafının alkollü olduğunu söylediği şahsa kimsenin yardım etmemesi dikkat çekti. Çevre esnafı, yaşlı adamın birkaç gündür o civarda olduğunu, daha önce kendisini hiç görmediklerini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.