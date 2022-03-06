Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Gülçin Yapıcı ile bir araya geldi. Başkan Ataç, “Bu dünyayı hayvan dostlarımızla paylaşıyoruz. Hayvan dostu bir belediye olarak da çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Gülçin Yapıcı, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ı makamında ziyaret etti. Buluşmada Yapıcı, dernek çalışmaları hakkında Başkan Ataç’a bilgiler aktardı. Yapıcı, “Ahmet Başkanımızı ziyaret ettik. Zaten Tepebaşı Belediyesi ile hep olumlu çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Hayvanlarımıza nasıl daha iyi hizmet edebiliriz, nasıl daha verimli çalışmalar yapabiliriz, bu konuları görüştük. Çok verimli bir görüşme oldu, teşekkür ediyoruz” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Ataç, “Bizler Tepebaşı’nda uzun zamandır hayvan dostlarımız için başarılı çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Şunun bilincindeyiz, insanlar olarak bu dünyayı hayvan dostlarımızla paylaşıyoruz. Tedavi, kısırlaştırma, bakım, sahiplendirme ve besleme gibi alanlarda ülkeye örnek konumda olduğumuzu söyleyebilirim. Öte yandan bu çalışmalarımızda bizlerin yanında olan birçok derneğimiz var. Bugün de sürekli iletişim ve iş birliği içinde olduğumuz Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Sayın Gülçin Yapıcı ile bir araya geldik. Kendilerine ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

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