Doğa tutkunları gece yürüyüşünde

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Eskişehirli doğa tutkunları, çevre bilinci oluşturmak için Karacahisar Kalesi yakınlarındaki ormanlık alanda 8 kilometrelik gece yürüyüşü yaptı.

Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG) üyeleri sportif faaliyetler ve topluma çevre bilinci aşılamak amacıyla yürüyüşlere devam ediyor. Son olarak Karacahisar Kalesi yakınlarındaki ormanlık alanda gece yürüyüşü yapan grup, 8 kilometrelik parkuru tamamladı. Kafa fenerleriyle, çamurlu zemin, kar yağışı ve soğuk havaya rağmen yürüyen 50 katılımcı, hafta sonunu spor yaparak geçirdi. Yürüyüşün ardından çay ve kahve eşliğinde şehir manzarasını izleyen doğa tutkunları, 2 saat süren etkinliği tamamladı.

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