Eskişehir’de trafik kazası, 2 ölü (1)

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Eskişehir’i Seyitgazi ilçesinden meydana gelen trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Sarıbayır köyü yakınlarında meydana gelen kazada, servis otobüsü ile bir otomobil çarpıştı. Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye giden bir itfaiye aracı da kontrolden çıkıp devrildi.

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