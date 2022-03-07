Polis ekiplerinden KADES bilgilendirmesi

Eskişehir’de polis ekiplerince kadınlara yönelik KADES uygulamasının tanıtılması ve kullanımıyla ilgili çalışma yapıldı.

Polis ekiplerince kadınların şiddetten korunması ve mağduriyetlerinin önlenmesi, acil durumlarda tek tuşla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaşabilmelerinin sağlanması amacıyla hazırlanan “Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES)” programının bilinmesi ve kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik olarak çalışma gerçekleştirildi. İl merkezinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri, semt pazarları, otobüs terminali, tren garı ile meslek edindirme kurslarında KADES uygulamasının tanıtımı, kullanımı ve mağduriyetleri önlemedeki önemine yönelik bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

KADES uygulamasının tanıtımı ve kullanımına yönelik Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’nce Türkçe, Arapça ve Farsça dillerinde hazırlanan broşürler aracılığı ile yapılan çalışmaların devam edeceği öğrenildi.

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