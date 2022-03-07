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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mihalıççık’ta sabah saatlerinde kar etkili oldu

İHA

Mihalıççık’ta sabah saatlerinde kar etkili oldu

Eskişehir Mihalıççık ilçesinde etkili olan kar yağışı hava sıcaklığını düşürürken, dağlık ve ormanlık arazilerde kar altında kaldı.
Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü, kar kalınlığı yüksek kesimlerde 5 santimetreye ulaştı. En son bir hafta önce beyaz örtüyle kaplanan ilçeye, bu sabah saatlerinde yeniden kar yağmaya başladı. İlçe merkezinde pek tutmayan kar, dağlık ve ormanlık alanları beyaz örtü ile kapladı. Özellikle ilçeye yakın yolların kenarlarında, kar kalınlığının arttığı görüldü. İlçede hava sıcaklığı gün içinde 2, gece saatlerinde ve önümüzdeki günlerde ise eksi seviyeleri göreceği öğrenildi. Öte yandan kardan sonra çiseleyen yağmur karın yer yer bazı alanlarda erimesine yol açtı.

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