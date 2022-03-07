Başkan Ataç, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile buluştu

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Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Ankara’da gerçekleştirdiği temaslar kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ziyarette bulundu.

Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcıları ve meclis üyeleri ile birlikte Kılıçdaroğlu’nu ziyaret eden Başkan Ataç, Tepebaşı Belediyesinin çalışma ve projeleri hakkında bilgi aktardı. Başkan Ataç’ın çalışmalarının memnuniyet verici olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, Ataç’a başarılarının devamını dileyerek Eskişehirlilere selam ve sevgilerini iletti.

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