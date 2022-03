Başkan Küpeli: "Eskişehir OSB’de her geçen yıl kadın çalışan sayısı artıyor"

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Nadir Küpeli, "Eskişehir OSB olarak hazırladığımız projelerle farklı sebeplerle iş piyasası dışında kalmış olan kadınlarımızı iş hayatına kazandırıyoruz” diye belirtti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, “Nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınların sosyal, ekonomik, siyasi ve kültürel alanlarda yaşama etkin katılımı toplumların, devletlerin ve milletlerin gücüne güç kattığı aşikardır. İstihdam alanında kadınlarımızın dinamik gücünü ekonomiye katkı haline dönüştürmek amacıyla başlatılan her çalışma, Türkiye’nin ekonomik büyümesi ve kalkınmasına büyük ivme katacağına olan inancımız tamdır. Ülkemizin dört bir yanında çalışan ve üreten kadınların sayısı hızla artarken, halen Eskişehir OSB’de her geçen yıl kadın çalışan sayısı giderek artıyor. Sanayimize güç katmaktadır. Kadınların ekonomik hayatta güçlenmesi onların Türk ekonomisi ve hedeflerine katkı sağlayacağı gibi şiddet, eğitim ve sosyal güvenlik gibi diğer sorunlarının çözümünde de etkili olacaktır” ifadelerini kullandı.



“Kadınlarımız meslek sahibi olacak, yaşam kaliteleri artacak”

Dezavantajlı konumda olan ve farklı sebeplerle iş piyasası dışında kalmış olan kadınları iş hayatına kazandıracaklarını aktaran Küpeli, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen, 2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü olarak hazırladığımız 1 milyon 525 bin TL bütçeli 'Üretim ve Beceri Odaklı Kadın Sosyal Gelişim Atölyesi' projesi hibe desteği almaya hak kazanmıştık. Bu proje ile toplumun dezavantajlı grupları arasında yer alan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden hizmet alan sosyalekonomik destek alan kadınların üretim sektörünü tanımalarını, eğitimlerle mesleki beceri kazanarak meslek sahibi olmalarını, istihdam edilebilirliklerini artırarak sosyal hayata katılımlarını hedeflemektedir. Kadınlar için üretim ve beceri odaklı malzeme işleme hizmeti verecek bir atölye kurulması amaçlanmaktadır. Üretim ve beceri odaklı sosyal gelişim atölyesinde hedef gruba teorik ve pratik işbaşı eğitimleri verildikten sonra kadın katılımcıların firmalarda istihdam edilmesi ve atölyede montaj, malzeme işleme hizmetlerinde çalışmaları amaçlanmaktadır. Böylelikle kadınlarımızın gelir düzeyleri artmış ve yaşam kaliteleri yükselmiş olacaktır” ifadelerinde bulundu.



“Türk kadınının yeri ve önemi çok ayrıdır”

Mesajında kadınların toplumdaki önemine de değinen Başkan Küpeli, “Ülkemizin kurtuluş mücadelesinde ve Cumhuriyetimizin kuruluşundaki destanlarının baş mimarlarından ve yapı taşlarından olan Türk kadınının yeri ve önemi çok ayrıdır. Kadınlar değiştiğinde toplumlar değişecektir. Toplumlar değiştiğinde ülkeler değişecek, dünya değişecektir. Bu duygu ve düşüncelerle hayatımızın her alanında varlıklarıyla onurlandığımız, bizleri, eğiten ve yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü içtenlikle kutluyorum” diye konuştu.

