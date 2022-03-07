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Kadın sağlık çalışanları, şehit annelerine cüzdan dikti

DHA

Kadın sağlık çalışanları, şehit annelerine cüzdan dikti


ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nde görev yapan kadın sağlık çalışanları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle cüzdan dikip, şehit annelerine hediye etti.
İl Ambulans Servisi Başhekimliği, Çifteler Belediyesi ve Tepebaşı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle ortak proje hazırladı. Proje kapsamında Halk Eğitim Merkezi eğitmenleri tarafından 200 kadın sağlık çalışanına deri cüzdan dikim kursu verildi. 1-3 Mart tarihleri arasında 300 cüzdan diken kadın sağlık çalışanları, bunları Eskişehir'de yaşayan şehit annelerine hediye etti. 
2007 yılında Şırnak'ta şehit olan Piyade Komando Er Murat Tuzsuz'un Batıkent Mahallesi'nde yaşayan annesi Mualla Tuzsuz'un evine giden sağlık personelleri, diktikleri cüzdanı verdi. Tuzsuz, "Hatırladığınız için çok sağ olun. Bugünde hatırlanmak çok güzel bir şey. Çok kişi hatırlıyor sağ olsunlar. Çok kişi geliyor, ayaklarınıza sağlık. Bunu, oğlumun kokusunun sindiği dolaba koyacağım" dedi.
112 personeli Yıldız Doğumsel ise, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeni ile Başhekimimiz Görkem Pala başkanlığında özel bir proje çalışması yaptık. Tüm çalışan kadın personelimiz, kendi el emekleri ile küçük birer deri cüzdan diktik. Üzerine, `Kıymetli şehidimizin anısına´ diye bir amblem bastırdık. İçine de annelerimiz için güzel bir mektup hazırlayarak, adreslerine getirip, bizzat kendimiz teslim ettik. Onların duygularını paylaştık. Hem çok sevindik hem çok üzüldük. Bu özel günlerini kutlamış olduk" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU
2022-03-07 16:48:04

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