Av sezonu sona erdi

Eskişehir’de sürdürülebilir yaban hayatı yönetimi açısından Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 20212022 av dönemi sona erdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 20212022 av döneminin sona erdiği belirtilerek, “Av sezonu, av hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme gibi yaşama evreleri dikkate alınarak belirlenmekte olup üreme dönemini kapsayacak şekilde her yıl Merkez Av Komisyonu kararı ile av sezonu açılış ve kapanış tarihi belirlenerek ülke genelinde sezon dışında av yasağı getirilmektedir. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 20212022 av dönemi 21 Ağustos 2021 tarihinde başlamış ve 6 Mart 2022 tarihi itibari ile sona erecektir. Avın yasak olduğu süreçte yaban hayvanlarının rahatça üremeleri sağlanarak sürdürülebilir yaban hayatı yönetimi açısından yaban hayvanı popülasyonlarının korunarak gelecek nesillere intikali amaçlanmaktadır. Av sezonunun yeniden açılacağı ve resmi gazete yoluyla duyurulacağı tarihe kadar toplumun tüm kesimlerinin av ve yaban hayvanlarını avlamanın, rahatsız etmenin ve yavruları ile yumurtalarını toplamanın yasak olduğu bilinciyle hareket ederek tabii ortamlarda daha hassas olması beklenmektedir. Bakanlıkça ve Merkez Av komisyonunca getirilen kurallara uyulması av ve yaban hayatı kaynaklarının koruma kullanma dengesi içerisinde sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından büyük önem arz etmekte olup kurallara uymayanlar hakkında yaptırım uygulanacaktır” ifadelerine yer verildi.

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