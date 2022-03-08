Kadınlar Gününde ‘Meme kanserine’ karşı uyardı Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İhsan Oruk: “Her 8 kadından birinde meme kanseri görülüyor”

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İhsan Oruk, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde, kadınlara ‘Meme kanserine’ karşı duyarlı olmaları çağrısında bulunarak, “Her kadın meme dokusunu tanıması gerekiyor. Erken teşhis kadınlarımızın hayatını kurtarır” dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle kadınlarda en çok görülen kanserlerden biri olan ‘Meme kanseri’ konusunda açıklama yapan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İhsan Oruk, meme kanserinin teşhis yöntemlerinden bahsetti. Anne olan kadınların emzirmeleriyle kanser riskini azalttığını belirten Oruk, kadınların her yıl mutlaka doktorlara muayene olmalarını ve evde kendilerini muayene etmeyi aksatmamaları gerektiğini söyledi.



“Her 8 kadından birinde meme kanseri görülüyor”

Her kadının kendi meme dokusunu tanıyarak düzenli olarak kendisini muayene edebileceğini aktaran Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İhsan Oruk, anormal bir durumda doktora başvurmaları gerektiğini belirtti. Erken teşhisle birlikte hayatların kurtulduğunu kaydeden Oruk, “Meme kanseri, her 8 kadından birinde görülebilen ve erken tanı ile kür şansı mümkün olan bir kanser türü. Bundan dolayı bütün kadınlar yılda bir veya iki kez doktorlara muayene olmalı. Doktor muayenesinin yanı sıra evde kendi kendilerini muayene edebilirler. Meme dokusu farklılık gösterdiğinden her kadının kendi meme dokusunu bilmesi ve tanıması gerekiyor. Meme dokularına alışmaları, farklı bir duruma rastladıklarında doktorlara başvurmalarını sağlıyor. Meme dokusunda anormal olarak; bir sertlik, dokuda çekilme, ciltte çekilme, meme başında kanlı bir akıntı tarzı kanser lehine olabilecek belirtilerle bize geldiklerinde erken teşhis ediyoruz, hayatları kurtuluyor” dedi.



“Erken teşhis için her yıl mutlaka kontrollerini yaptırsınlar”

Erken teşhis için kadınların düzenli hekim muayenesini ihmal etmemeleri gerektiğinin altını çizen Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İhsan Oruk, uygun olduğu durumlarda muayenede meme ultrasonu ile momografinin birlikte yapılmasını önerdi. Meme ultrasonu ve mamografi değerlendirmeleri sonucunda herhangi bir şüphe varsa ileri inceleme yapabildiklerini aktaran Oruk, “Kadınlar yılda bir mutlaka periyodik muayeneleri yaptırmalı, bununla da kalmayıp kendi kendilerini muayene etmeli. Ayda bir muhakkak özellikle banyodayken meme kontrollerini yaparak gelişebilecek bir kanser bulgusu varsa erken teşhisi ön plana çıkartmış olacağız” sözlerini kullandı.

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