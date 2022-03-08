Yaslanacak yer sert olunca ağacı bezle bantladılar

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Eskişehir’de, dinlenmek için bankta otururken sırtını yaslamak isteyen vatandaşlar, çareyi arkada yer alan ağacın gövdesini bezle bantlamakta buldu.

Odunpazarı İlçesi Yandaş Sokak’ta, ağaç kenarlarına yapılmış oturakları daha kullanışlı hale kavuşturmak vatandaşlar, sırtlarını yaslayacağı ağacın gövdesini bezle bantladı. Bölgede bulunan seyyar satıcılar ise, ağaç gövdesinin sert olduğunu ve yaslanıldığında insanın belini acıttığını söyledi. Ağaç gövdesinin bezle bantladığını söyleyen çevredeki bir seyyar limonatacı, bunu belinden rahatsız olduğu için yaptığını ve başka vatandaşlarında severek oturduğunu söyledi.

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