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Kadınların nöbetini erkekler devraldı

DHA

Kadınların nöbetini erkekler devraldı


Hakan TÜRKTANCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve 40 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görev yapan kadın personeller, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle izinli sayıldı. Erkek sağlık çalışanları bu sabah istasyonlara gelerek, nöbeti kadın arkadaşlarından devraldı.
Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle son 3 yıldır farklı bir uygulama ile kadın personelin özel gününü kutluyor. Her 8 Mart'ta kadın sağlık personeline izin verilirken, nöbetleri gönüllü erkek çalışanlar devralıyor. Bugün de kadın personelin görevli olduğu istasyonlara gelen erkekler tüm görev ve nöbetleri devraldılar.
'BUGÜN SAHADAN ÇEKİLİYORUZ'
112'de Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Havva Yenice, bugün kendilerinin sahadan çekilerek, nöbeti erkek arkadaşlarına bıraktıklarını belirterek, "Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliğimizin 3 yıldır 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, bizleri sahadan çekip erkek arkadaşlarımıza sahayı emanet ettiği bir gün. Bugün de biz sahadan çekiliyoruz, onlara sahayı emanet ediyoruz. Onlara kolay gelsin diyor ve teşekkür ediyoruz" dedi.
'KADIN ARKADAŞLARIMIZA JEST YAPTIK'
Tepebaşı 2 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli Doktor Mustafa Nalbat, "Bugün Eskişehir'deki tüm 112 istasyonlarımızda erkek personeller çalışacak. Kadınlar günü olduğu için kadın arkadaşlarımıza bir jest yaptık. Başta Eskişehir'deki 112 istasyonlarında görevli kadınlar olmak üzere tüm kadınlarımızın gününü candan kutluyorum" diye konuştu
'ONLARIN YERİNE BİZ NÖBET TUTACAĞIZ'
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın arkadaşlarının yerine nöbet tutacaklarını söyleyen 112'de görevli ATT Hüsnü Hatipoğlu ise, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, geçtiğimiz 2 senede olduğu gibi bu sene de sahayı kadın personellerimizden teslim alıyoruz. Bugün tüm Eskişehir'de, onların yerine biz, erkekler nöbet tutacağız. Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" şeklinde konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU
2022-03-08 11:05:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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