Esnaftan dövize yazılı tepki Nalburun 'Yüksek dövize inat, tüm ürünlerimiz eski fiyat’ yazısı dikkat çekiyor

Eskişehir’de bir esnaf, dükkanın camına astığı yazı ile döviz artışından yaşanan suni fiyat artırımlarına tepki gösterdi.

Eskişehir’de bir nalbur dükkanının camında asılı olan ‘Yüksek dövize inat, tüm ürünlerimiz eski fiyat’ yazısı vatandaşların dikkatini çekiyor. Dükkana alışveriş yapmak için gelen vatandaşlardan olumlu tepkiler alan yazı, dükkan sahibi tarafından dövizde yaşanan artışlardan dolayı fahiş fiyat artırımı yapan esnaflara dikkat çekmek adına asıldı. Yazının asılmasıyla birlikte dükkan sahibi Nejdet Aydoğdu, vatandaşlara karşı daha dürüst bir ticaret yapabilmek adına yazıyı astıklarını söyledi.



“Herkes birbirine yardımcı olmalı”

42 yıldır nalbur dükkanı sahibi olan Nejdet Aydoğdu, insanların 6 aydır fiyatlarda yaşanan oynamalardan çok bunaldığını belirtti. Dövizde yaşanan değişiklikleri bazı esnafların çok fazla suistimal ettiğini belirten Aydoğdu, “Bizim sektörümüzde yer alan ürünlere son zamanlarda yüzde 100’e yakın zamlar geldi. Biz bu zamları fiyatlarımıza yansıtmıyoruz. Fiyatlarımıza dövize bağlı olarak arttırmıyoruz. 6 ay öncesinin fiyatlarıyla vatandaşlarımıza satış yapıyoruz. Malzemelerimizde minimum karlarla etikete yansıtıyoruz. Bunun sebebi de vatandaşlarımız rahatça alışveriş yaptıklarında biz çok mutlu oluyoruz. Müslüman bir ülkede yaşıyorsak dürüst şekilde ticaret yapmalıyız. Müslüman Müslümanı aldatmamalıdır. Herkes birbirine yardımcı olmalı. Diğer esnaflardan da aynı uygulamayı bekliyoruz” dedi.

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