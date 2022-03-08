ESO’da Kadınlar Günü atölye çalışmaları ve seminerlerle kutlandı

Eskişehir Sanayi Odası (ESO), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Eskişehir Sanayi Odası 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında atölye çalışmaları, seminerler ve perküsyon gösterisinin yer aldığı bir dizi etkinliğe imza attı. Tüm gün boyunca süren ve her yaş grubundan kadınların katıldığı etkinliklerle kadınlar günü kutlandı.

ESO Hizmet Binasında yapılan atölye çalışmalarını yakından takip eden ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, etkinliğe katılanlarla sohbet ettikten sonra günün anlam ve önemine dair açıklamalarda bulundu.

Burada yaptığı değerlendirmede toplumsal hayatın birleştirici unsuru, bugünü ve geleceği şekillendirenlerin kadınlar olduğunu belirten Kesikbaş, “Bu sene farklı olarak kadınlarımıza yeni ufuklar açmak, yeni fikirler edinmelerini sağlamak ya da bir hobi sahibi olmalarını teşvik etmek için 9 adet atölye çalışması ve 2 seminer ile onların yanındayız. Eğitimden ekonomiye, kültürden siyasete kadar pek çok alanda kadınlarımızın varlığı ile daha güçlü bir ülke olacağımız ortadır. Diğer yandan kadınlarımız ne kadar çok girişimci olursa o kadar zengin bir ülke olacağız. Bu yüzden üreten ve emek veren kadın güçlü toplum demektir. Yaşamın her alanında başarılarına tanık olduğumuz kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü birlikte kutluyoruz” dedi.

Eskişehir Sanayi Odası’nda tüm gün süren etkinlerde Çikolata Yapımının İncelikleri, Kokina Tasarım Teknikleri, Çiçek Sunumları, KurabiyePastacılık Sırları, Eco Print Tasarımları, Yeni Nesil Kahvecilik, Sabun Yapma Rehberi, Çini Boyama Süsleme, Ebru’nun İncelikleri atölye çalışmaları, yazar Nuray Sayarı ile Sağlıklı İlişkiler ve İletişim ve Bionerji Uzmanı, Yaşam Koçu Hariye Kuşcu ile Bioenerji ve Nefes TerapiMüzik Trans seminerleri gerçekleştirildi. Müzisyen Ceren Özdemir’in perküsyon gösterisi ise etkinliğe renk kattı.

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