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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TOOB Eskişehir Kadın Girişimcileri Sivrihisar’lı kadınlarla bir araya geldi

İHA

TOOB Eskişehir Kadın Girişimcileri Sivrihisar’lı kadınlarla bir araya geldi

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde ikamet eden kadınların kendini geliştirmesi amacıyla faaliyette olan Sivrihisar Belediyesi Sanat Atölyeleri’ni, TOBB Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu ziyaret etti.
Girişimci kadınların arttırılması, kadınların sosyal hayatlarına yön vererek ekonomilerine de katkı sağlamalarının hedeflendiği Sivrihisar Belediyesi Sanat Atölyeleri’ne, TOBB Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Elif Gürkaynak ve yönetimi konuk oldu. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü’nün de katıldığı programda TOBB Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu Sivrihisar’da ve Sivrihisar Belediyesi Sanat Atölyelerinde keyifli bir gün geçirdiler.

“İlçemiz kadınları için çalışmalarımız devam ediyor”
Girişimci Kadınlara önem veren ve ilçede kadın girişimcilere önemli katkılarda bulunan Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Sivrihisar Belediyesi Sanat Atölyeleri’nde eğitim gören kadınların da evlerinden çıkarak kendilerini geliştirmeleri, birer sanat sahibi olmaları için çalışmalarına devam ediyor. Başkan Yüzügüllü konuyla ilgili, “Kadınlarımızın desteklenmesi demek, ailenin, toplumumuzun ve milletimizin güçlenmesi demektir. İlçemiz kadınlarının iş fikri geliştirebilme, iş hayatında yer alabilmeleri ve ekonomilerine katkı sağlamaları için çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.
Başkan Yüzügüllü ayrıca TOBB Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu heyetine ve Sivrihisarlı kadınlara karanfil hediye ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.
TOBB Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu da Sivrihisar’a gelerek Başkan Hamid Yüzügüllü’nün hizmetlerini, ilçede açılan müzeleri ve Sanat Atölyelerini yakından görme fırsatı buldular. TOBB Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu Sivrihisar Belediyesi Sanat Atölyelerinde 10 farklı branşta açılan kurslarda Workshop yaparak, Sivrihisarlı kadınlar ile keyifli bir gün geçirdiler. TOBB Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu ilçede yer alan tarihi alanları ve müzeleri de gezdiler.

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