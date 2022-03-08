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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anadolu Üniversitesi TÖMER’le dünyaya açılıyor

İHA

Anadolu Üniversitesi TÖMER’le dünyaya açılıyor

Anadolu Üniversitesi, Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) ile dünyanın dört bir yanına eğitimde fırsat eşitliği sağlayarak yabancı öğrencilere de ulaştırmayı planlıyor.
Altmış yılı aşkın deneyimiyle kaliteli eğitimi dünyanın her köşesine ulaştırmaya çalışan Anadolu Üniversitesi, 2016 yılında faaliyete geçirdiği Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) ile bu çıtayı zirveye taşımaya devam ediyor. Anadolu Üniversitesi TÖMER açılımıyla, Orta Asya’dan Afrika’ya, Kafkaslardan Orta Doğu’ya uzanan geniş bir alanda eğitimde fırsat eşitliği misyonuyla, yaklaşık yarım asırlık açık ve uzaktan eğitim deneyimini Türkiye dışındaki yabancı öğrencilere de ulaştırmayı planlıyor.

Eğitim kalitesini dünyanın dört bir yanına aktarıyor
Anadolu TÖMER, dünya barışına, insanlığın ortak hafızasına ve kültürler arası diyaloga gösterdiği hassasiyetten dolayı her yıl yüzlerce kültür elçisi öğrenciye Türkçe eğitimi verirken aynı zamanda Türkiye ile dünyanın diğer coğrafyaları arasındaki gönül ve kültür mesafelerini kısaltmaya da katkı sağlıyor. Yoğunlukla Orta Doğu, Orta Asya ve Kuzey Afrika olmak üzere 40'a yakın ülkeden çevrim içi ve yüz yüze olmak üzere toplam 432 öğrenci Anadolu TÖMER’de öğrenim görmeye devam ediyor. 300’e yakın öğrenciye uzaktan eğitim eş zamanlı ve etkileşimli bir şekilde veriliyor.
TÖMER’de A1, A2, B1, B2, C1 düzeylerinde Türkçe derslerle, haftada 30 saat olmak üzere 7 hafta ve 210 saatlik eğitimler gerçekleştiriliyor. Eğitimler öğrencilerin, Türkçe okuma, yazma, dinleme, konuşma, sesletim becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Ayrıca, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitime devam edecek öğrenciler, Akademik Türkçe kurslarında eğitim yaşamlarında gereksinim duyacakları özel alan terminoloji ve araştırma becerilerine yönelik olarak da kendilerini geliştirme imkânı buluyor.

Öğrenciler Türkçe eğitimlerine devam ediyor
Anadolu TÖMER, bünyesinde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı burslusu, dış kursiyer, yüksek lisans ve YÖS öğrenci gruplarını barındırıyor. Öğrenciler hem çevrim içi etkileşimli eğitimlerinde hem de yüz yüze eğitimlerinde Anadolu TÖMER’in tahsis ettiği akıllı zKitaplarla interaktif bir şekilde derslere katılım gösterebiliyor.
Yoğun ve kapsamlı girişimleriyle Anadolu TÖMER, öğrencilerin gerek çevrim içi gerekse yüz yüze eğitimlerini destekleyen üç farklı eğitim modelini benimsiyor. Bu eğitim modelleri; yüz yüze eğitim, çevrim içi eş zamanlı eğitim ve Açıköğretim Sistemi’nin sağladığı çevrim içi ve eş zamansız eğitimler şeklinde öğrencilere veriliyor. Özellikle çevrim içi ve eş zamansız eğitimler Açık Anadolu platformu üzerinden Türkçe, Arapça ve İngilizce olmak üzere hazırlanan içeriklerle desteklenip Türkçe öğrenimini kolaylaştırıyor. Platformun içerisinde yer alan derslerde; A1 seviyesinden C2 seviyesine kadar ünitelerin bulunduğu videolar, çoktan seçmeli sorular, öğrenme çıktıları ve etkileşimli öğrenme etkinlikleri yer alıyor.

Öğrenciler etkinliklerle Türk kültürünü tanıyorlar
Anadolu TÖMER, eğitimöğretim faaliyetlerinin yanı sıra ülke ve dünya gündeminde yer edinmiş özel günlerle ilgili anma etkinlikleri ile beraber sosyal ve kültürel etkinlikler de düzenleyerek öğrencilerin Türk kültürüne olan ilgisini ve bilgisini artırmayı hedefliyor. Bu etkinliklerde yabancı uyruklu öğrenciler büyük Türk âlimlerini, Türk kültürünü ve Türk tarihini tanıyor ve öğreniyorlar. Böylelikle hem Türkçe öğrenip hem de sosyal yaşamlarında Türk kültürüne dair kazanımlar elde ediyorlar.
Anadolu TÖMER hakkında daha kapsamlı bilgiye tomer.anadolu.edu.tr web adresinden, Anadolu Üniversitesi ANA DİL Türkçe Programı’nda yer alan derslere ise acik.anadolu.edu.tr adresinden erişilebiliyor.

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