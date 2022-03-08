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Sarar sanığı savunma istedi Sarar soygunu davasında 28 yıla kadar hapsi istenen sanık mahkeme huzurunda savunma talep etti

İHA

Sarar sanığı savunma istedi Sarar soygunu davasında 28 yıla kadar hapsi istenen sanık mahkeme huzurunda savunma talep etti

Eskişehir'de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın evlerinde darp edilerek çelik kasalarının soyulmasıyla ilgili hakkında 3 farklı suçtan 28 yıla kadar hapis cezası istenen sanık Ilia Sacali’nin yargılanmasına devam edildi.
Eskişehir'de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar, 2020 yılının mayıs ayında Sümer Mahallesi'ndeki evlerinde darp edilerek, çelik kasaları soyuldu. Başlatılan soruşturma kapsamında yakalanarak tutuklanan Moldova uyruklu eski hizmetçi Lulia Dragusan ile sevgilisi Alexandr Aricov, Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesince 'nitelikli yağma’, ‘mala zarar verme’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan toplamda 27'şer yıl hapse mahkûm edilmişti. Mahkeme heyeti, firari sanıklar Dmitri Aricov (32), Alexei Terzinov (38), Ilia Sacali (28) ve Ukrayna uyruklu Vasyl Nachev'in (42) dosyalarının ayrılmasına karar vermişti.

28 yıla kadar hapis cezası istenmişti
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı soygunla ilgili firari 4 sanık hakkında yeni iddianame hazırladı. Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede sanıklar hakkında ‘nitelikli yağma’, ‘mala zarar verme’ ve 2 kez ayrı ayrı ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından 28 yıla kadar hapis cezası istendi.
Bir süre önce İstanbul Havalimanı’ndan Türkiye’ye giriş yapmak istediği sırada yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklanan firari sanıklardan Ilia Sacali’nin yargılanmasına devam edildi. Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, İstanbul’da tutuklu bulunan sanık Ilia Sacali Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme huzurunda savunma yapmak istedi
Duruşmada söz verilen tutuklu sanık Ilia Sacali, “Ben mahkeme huzurunda gelip beyanda bulunmak istiyorum. Dil ve telaffuzum nedeniyle SEGBİS üzerinden savunmamı anlatamadığımı düşünüyorum” dedi.
Sanığın huzurda savunma yapması için Eskişehir’deki bir cezaevine nakil talebini değerlendiren mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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