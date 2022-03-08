Eskişehir’de hava sıcaklıkları düşecek

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölgede soğuk ve yağışlı hava konusunda uyarıda bulundu.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden edinilen bilgiye göre, Eskişehir'in içinde bulunduğu bölgede çok bulutlu hava, karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelecek olan soğuk hava nedeniyle azalarak hafta boyunca 5 ile 9 derece altına düşeceği tahmin ediliyor.

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