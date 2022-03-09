Türk Dünyası Vakfı Düşünce Okulu eğitmenlerinden Başkan Bozkurt’a ziyaret

Türk Dünyası Vakfı Eskişehir Düşünce Okulu eğitmenlerinden Fatma Balcı ve Betül Takara, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a nezaket ziyaretinde bulundular.

İnönü Belediye Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette İnönü Belediye Başkanı ve Türk Dünyası Vakfı Genel Kurul Üyesi olan Kadir Bozkurt, 6 aydır İnönü İlçesinde öğrencilere edebiyattan sanata, tarihten müziğe birçok alanda eğitimlerine devam eden Türk Dünyası Vakfı Eskişehir Düşünce Okulu Eğitmenlerini özverili çalışmalarından dolayı tebrik ederek, yeni projelerinde başarılar diledi.

Gerçekleştirilen ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Bozkurt, nazik ziyaretlerinden dolayı Türk Dünyası Vakfı Eskişehir Düşünce Okulu Eğitmenlerinden Fatma Balcı ve Betül Takara’ya teşekkür ederken ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.

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