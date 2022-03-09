Eskişehir’de, iddiaya göre yabancı uyruklu bir kadın tarafından örtüyle sarılarak çalınan köpeğini sosyal medya desteği ile tesadüf eseri bulan Bedri Cezmi, köpeği için bunun ilk hırsızlık girişimi olmadığın belirterek, “Bu bir değil, iki değil, daha önce de çalmak istediler” dedi.

Bedri Cezmi'nin, kızından yadigâr kalan Rus Finosu cinsi 3 yaşındaki köpeği geçtiğimiz günlerde garip bir şekilde çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Cezmi, 2 Mart günü bir fatura ödeme dükkânına girecekken yabancı uyruklu bir kadının sevmek için köpeği yanına çağırdığını görüyor. Kadını, köpeği almaması için uyardıktan sonra dükkâna giren Cezmi’nin, Lila isimli köpeği sokakta tek başına kalıyor. Fırsattan istifade eden kadın, elindeki şal benzeri örtü ile köpeği sarıp olay yerinden uzaklaşıyor. Olay sonrasında dükkândan çıktığında köpeğinin orada olmadığını fark eden 71 yaşındaki talihsiz adam, çevredekilerden yardım istedi. Olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri hayvan severler tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Yaklaşık bir hafta sonra paylaşımı gören bir vatandaş, Bedri Cezmi’ye ulaşarak köpeğini bulmasında yardımcı oldu. Köpeğine ulaşan Bedri Cezmi, kadının yardım talebi sonrası ona yardım etmeye karar verdi.



“Ağlıyorum ben köpeğim için”

Olay gününü anlatan Bedri Cezmi, kadından şüphelendiğini ve onu uyardığını belirtti. Dükkâna girdikten hemen sonra kaşla göz arasında köpeğinin kaybolduğunu söyleyen talihsiz adam, “Girdiğim dükkândaki arkadaşlar köpeği severler, her zaman köpekle birlikte uğrarım. Geçenlerde de dükkâna uğrayacaktım, ondan sonra köpeğimi çağırdığını gördüm. Ben de bu durumu görünce niyetini anladım ve köpeğimden uzaklaştırdım. Gider gibi yaptı, sonra ben de fatura ödeme merkezine girdim. Ben girer girmez ardımdan, elindeki örtüyü köpeğimin üzerine atmış. Sonra da kucaklamış ve kaçmış, yarım saat içinde ortalıktan kayboldular. Üzülmez miyim, ağlıyorum ben köpeğim için. Çok akıllı, zeki bir köpek, kalabalık Hamamyolu Caddesi'nde dahi bir ıslık ile hemen yanıma geliyor, ıslığımı tanıyor, başkasının ıslığına gitmiyor” diye konuştu.



“Önceden de üniversiteli bir kız çalmıştı”

Köpeği Lila’nın bulunması çevresinden yardım istediğini belirten Bedri Cezmi, bir vatandaş sayesinde köpeğine ulaştığını aktardı. Söylenen adrese gittiğinde karşılaştığı manzaradan da bahseden Cezmi, bir evde yaklaşık 20 kişinin yaşadığını ve çalan kadının kendisinden ev bulmak konusunda yardım istediğini ifade etti. Köpeğinin bundan önce de çalınmaya çalıştığını söyleyen Bedri Cezmi, “Faturacı arkadaş dükkânındaki güvenlik kamera kayıtlarını bana yardımcı olmak için çıkardı. Sonra telefon geldi bize o çalan Afgan uyruklu kızın üst komşusu, ‘Köpek burada, havlayıp duruyor’ dedi. Kalabalık bir aile, 1520 insan kalıyor bir evde. Sonra hatta köpeğimi çalan Sema isimli kız da benden kendilerine ev bulmamı istedi. Ben de yardımcı olmaya çalışacağımı söyledim. Köpeğimi aldığımda çok korkmuştu, korkmaz mı? Bu bir değil iki değil ki. Önceden de üniversiteli bir kız çalmıştı, banyosunda saklamaya çalışmıştı. Köpeğimin üzerinde çip var, oradan konumunu bulabiliyoruz. Çok sevimli olduğu için dikkat çekiyor. Bu da herkesin yanına yanaşır, çağır kucağına gelir” diye konuştu.

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