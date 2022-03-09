AK Parti'den pazar yeri eleştirisi

Eskişehir’de AK Parti Meclis Üyesi Av. Fatih Özata, açık pazar yerlerinin olumsuz yönlerini eleştirdi.

Tepebaşı ilçesi Batıkent Mahallesi’nde yeni kurulacak olan açık pazar yeri ile ilgili meclis oylamasına geçilmeden önce söz alan AK Parti Meclis Üyesi Av. Fatih Özata açık pazar yerlerinin olumsuz yönlerine değindi. Av. Fatih Özata, ''Gündeme gelen madde hakkında vatandaşımız lehine olumlu oy kullanacağımızı beyan ederiz ancak bu durumu olumlu karşıladığımız anlamına gelmemektedir. Söz konusu madde görüşmelerinde, komisyon çalışmalarında, toplantılar yapılmış, ilgili kurum görüşler alınmış, fiziki keşif yapılmıştır. Her ne kadar olumlu oy kullanmış olsak da, buralardan elde ettiğimiz şu hususları gündeme taşımamız gerekli. İmar mazisi en fazla 10 senelik bir mahallede neden kapalı pazar yeri için gerekli alan ayrılmadı? Yoksa ayrılan alan başka amaçlar kapsamında mı kullanıldı? Biz buraya kapalı pazar yeri yapabilirdik. Bakın nüfusu bu mahalle kadar olmayan dış ilçelerimiz kendi bütçesiyle önce ki yıllarda yaptığı işi bizim 2022 yılında yapamıyoruz. Hem alansal hem de organize olamadan açık pazar yeri yapmamız vatandaşlarımız açısından hayatını zorlaştıran bir durum, belediye olarak üzücü bir haldir. Daha yeni gelişen bir bölgenin planlamasını yapan bir belediye, kapalı Pazaryeri için neden daha ayakları yere basan bir planlama yapamamaktadır. Diğer bir hususta, fiziki keşif aşamasında tarafımızca yapılan inlemelerde, pazarcı esnaf ve vatandaşlarımız açısından olumsuzluklar mevcuttur. Uygun bir tuvalet alanı olmaması, yarım kalan inşaat alanı güvenlik önlemlerinin alınmaması fiziki olarak olumsuzluklardır. Bunların dışında hava durumuna bağlı vatandaşımızın ve pazarcı esnafın yaşayacağı zorluklarda düşünüldüğünde, bu husus yalnızca belediyemizin plansız bir imar çalışması yaptığının göstergesidir'' diyerek sözlerini tamamladı.

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