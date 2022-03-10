Yün iplikler artık hobi olarak kullanılıyor

Anadolu’nun yüzlerce yıllık kültürü olan el örgüsü işler, artık çoğunlukla giyim yerine hobi olarak yapılan ürünlere bırakıyor.

Eski dönemlerde giyim kuşamın bir parçası olan yün iplikler, artık duvar süsü, amigurumi oyuncak ve çanta gibi, giyimden uzak ürünler yapılmak üzere de kullanılıyor. El işiyle yapılan hırka, atkı, yelek, patik artık neredeyse hazır dikilmiş ürünlerle aynı fiyata geliyor. Örneğin pazardan 50 TL’ye yelek alınırken, aynı ürün kaliteli yün iple el işiyle yapıldığında da yaklaşık olarak yine fiyata denk geliyor. Bu sebeple el işiyle uğraşan vatandaşlar, şimdilerde daha çok giyim dışında ürünleri dikmeye yöneldi. Özellikle pandemi döneminde eve kapanan kadınlar, yün ipliklere talep göstermesiyle birlikte iplik satışı yapan işletmelerde yoğun olmuştu. Eskişehir’de iplik satışı yapan işletmeler, yazları çok iş yapamadıklarını fakat 2 senedir işlerinin iyi olduğunu söyledi.



“Eskisi gibi kıyafet diken çok azaldı”

Eskişehir’de yün iplik satışı yapan Ali Eren, “Şu an yün iplik sektörü çok iyi. Satışlarımız gayet güzel. Vatandaşlar daha çok hediyelik eşya tarzı ürünlere yöneldi. Eskisi gibi kıyafet diken çok azaldı. Artık hobi olarak amigurumi oyuncak gibi ürünler yapıyorlar. Şu an bir top yün ipliğin fiyatı 5 TL’den başlayıp, 25 TL’ye kadar çıkıyor. Kaliteli iple yelek dikildiğinde, maliyeti 50 TL’yi geçiyor. Bu yüzden vatandaşlar hazırı tercih ediyorlar ve iplikleri başka ürünler dikmek için kullanıyorlar” dedi.

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