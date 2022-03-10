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Elde ettiği başarılar sonrası eleştiri yerine tebrik mesajları almaya başladı Vücut geliştirmede hemcinslerine örnek oluyor Milli sporcu Tilbe Meyra Ezim: “Kadın olarak bu sporu yapmak daha da zor oluyor”

İHA

Elde ettiği başarılar sonrası eleştiri yerine tebrik mesajları almaya başladı Vücut geliştirmede hemcinslerine örnek oluyor Milli sporcu Tilbe Meyra Ezim: “Kadın olarak bu sporu yapmak daha da zor oluyor”

Vücut geliştirme sporuyla uğraşan Tilbe Meyra Ezim, kadınlara karşı olan caydırıcı baskılara aldırış etmeyerek kendisini geliştirdi. Milli takım seçmelerinde birinci olarak İspanya’da ülkemizi temsil eden Ezim, “Kadın olarak bu sporu yapmak daha da zor oluyor” ifadelerini kullandı.
Eskişehir’de yaşayan 24 yaşındaki Tilbe Meyra Ezim, 8 yıldır azimle devam ettiği vücut geliştirme sporunda emin adımlarla hedeflerine ilerliyor. İlk olarak Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu’nun Ankara’da düzenlediği Türkiye Şampiyonası’na katılan Ezim, kendi kategorisinde şampiyonluğu elde etti. 12 farklı kategoriden şampiyonluk elde edenlerin arasındaki değerlendirmede de birinciliği elde ederek ‘Overall’ oldu.
İstanbul’da düzenlenen milli takım seçmelerine katılan Tilbe Meyra Ezim, orada da birinciliği elde etti. Milli takıma seçilerek İspanya’da ülkemizi temsil eden Ezim, katıldığı Dünya Şampiyonası’nda yedinci oldu. Katıldığı ilk uluslararası yarışma olduğu için “Benim için iyi bir dereceydi” ifadelerini kullanan Tilbe Meyra, pes etmeden daha iyi sonuçlar alabilmek için çalışmalarına devam ediyor.

"Başarılar eleştirilerin önüne geçti"
Kadınların da bu sporla ilgilenebileceğini ve iyi yerlere gelebileceğini düşündüğünü söyleyen Ezim, toplum baskısının yıldırmaması gerektiğini belirtti. Kas kütlesinin ve belirginliğinin artışıyla erkeksi görünüm baskısıyla kadınların profesyonellikten uzaklaştırılmasını yanlış bulan Tilbe Meyra Ezim, başarıların eleştirilerin önüne geçtiğini söyledi. Birebir antrenörlük yaptığını ve hem erkek hem de kadın öğrencilerinin olduğunu söyleyen Ezim, kadın sporculara desteğinin daha fazla olduğunu ifade etti.

“İspanya’ya ülkemizi temsil etmeye gittim”
Katıldığı yarışmaların kendisine tecrübe kattığını belirten Ezim, daha iyi dereceler için mücadelesinin devam ettiğini söyledi. Milli formayla ülkesini temsil ettiği süreci anlatan Tilbe Meyra Ezim, “Acemiliğimi atabilmem için ilk önce Ankara’da yarıştım. O yarışmada en yüksek derece olan ‘overall’ sahibi oldum. Yani şampiyon olup, şampiyonların arasındaki derecelendirmede de şampiyon oldum. Yaklaşık 15 gün sonrası İstanbul’da bir yarışmaya katıldım. O yarışmada da birincilik alarak İspanya’ya ülkemizi temsil etmeye gittim. Orada da yedinci oldum. İlk yarışmam olmasına rağmen benim için iyi bir dereceydi. Şuan tekrar bir Türkiye’de yapılacak yarışmaya katılmayı düşünüyorum. Durumlardan dolayı yurtdışında yarışmak çok zor. Türkiye’de de yarışmak zor. Bu spor dalı insanı hem psikolojik olarak hem de maddi olarak oldukça zorluyor” ifadelerini kullandı.

“Kadın olarak bu sporu yapmak daha da zor oluyor”
Vücut geliştirme sporuna karşı kadınları uzaklaştırıcı bir baskının olduğunu ifade eden Ezim, tüm hemcinslerine bu tarz durumlara aldırış etmemeleri konusunda tavsiyede bulundu. Elde edilen başarılar sonrası eleştirilerin yerini güzel mesajlara bıraktığını anlatan Tilbe Meyra, “Kadın olarak bu sporu yapmak daha da zor oluyor. Kadınların çok erkeksi göründüğü söyleniyor. İlk dönemlerde bunları çok fazla kafama takıyordum. İş profesyonelliğe döndükten sonra başarılar herkesin ağzını kapatıyor. Yerini güzel mesajlara bırakıyor. Kadınlara desteğim her zaman sonsuz. Erkek öğrencilerim de var ama yarışmacı kadınlara ayrı bir ilgi gösteriyorum” dedi.

“Bizim yaptığımız tamamen gönül işi”
Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu’nun ödenek alamamasından dolayı katıldıkları yarışmalarda oluşan maliyetlerin büyük engeller oluşturduğunu söyleyen Tilbe Meyra Ezim, destek beklediklerini iletti. Olimpik spor dalları arasında yer almayan vücut geliştirme için kolaylık sağlanmasını isteyen Ezim, şu ifadeleri kullandı:
“Bizim federasyonumuza hiçbir şekilde ödenek sağlanmıyor. Bunun farkında olarak devam ediyoruz zaten. Bizim yaptığımız tamamen gönül işi. Birinci olsak dahi bize hiçbir şekilde kolaylık sağlanmıyor maalesef ki. Olimpik bir spor dalı olmadığı için hiçbir ne okullarda milli sporcu olmanın avantajı var ne de bir yardım alabiliyoruz. Spor dalının gerçekten desteği hak ettiğini düşünüyorum.”

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