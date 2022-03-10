Dünya Havacı Kadınlar Haftası’nda gökyüzüne pembe kâğıttan uçaklar fırlatıldı

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Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, Dünya Havacı Kadınlar Haftası kapsamında ‘Pembe Kâğıttan Uçak Uçurma Şenliği’ gerçekleştirildi.

Havacılık alanında toplumsal cinsiyet dengesini geliştirme amacıyla dünya genelinde kutlanan Dünya Havacı Kadınlar Haftası, Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kutlandı. İlk kadın pilot lisansının verildiği 8 Mart 1910 tarihinin yıldönümü ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü de içerisinde bulunduran hafta kapsamında ‘Pembe Kâğıttan Uçak Uçurma Şenliği’ düzenlendi. Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan pembe kağıttan uçaklar aynı anda fırlatıldı.

Etkinliğe; İl Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Çabuk, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Öznur Usanmaz, Prof. Dr. Ferhan Şengür, Prof. Dr. Hikmet Karakoç, TEI İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü Yeliz Çetinkaya ile diğer ilgililer katıldı.

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