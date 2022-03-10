Eskişehir’de soğuk ve yağışlı hava yeni haftaya kadar devam edecek

Birçok ilde beklenen soğuk ve kar yağışlı havanın, Eskişehir’de de yeni haftaya kadar etkisini gösterecek.

Aşırı soğuk havalarla birlikte kar yağışının etkili olacağı birçok ilde, olumsuzlukların önüne geçmek için çeşitli tedbirler alındı. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre Eskişehir’de de bugünden itibaren aralıklı kar yağışının ve soğuk havanın etkili olması bekleniyor. Gündüz hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ile 9 derece altında olması beklenirken, gece sıcaklıklarının ise eksi 5 ile eksi 8 derece aralığında olacağı tahmin ediliyor.

Aralıklı kar yağışının ve mevsim normallerinin altındaki hava sıcaklıklarının önümüzdeki haftaya kadar devam etmesi bekleniyor.

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