Hırsızlık şüphelisi 7 kişi çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı

Eskişehir’de meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, 7 şüpheliyi çaldıkları malzemelerle birlikte yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, 2 ile 7 Mart 2022 tarihleri arasında Odunpazarı Kent Ormanı’nda faaliyet gösteren büfe, kır kahvesi ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait Yangın Gözetleme Evi ile Yukarıçağlan Mahallesi’nde bulunan bir evde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı. Bir ev, iki işletme ve Yangın Gözetleme Evi’nden çeşitli yiyecek ve içecek, ev eşyası, dürbün, seyyar projektör gibi çok sayıda malzeme çalan hırsızların yakalanması için Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan çalışma ve detaylı araştırma sonucu olayları gerçekleştirdiği şüphesi taşıyan 14 ile 19 yaşları arasında ikisi kız 7 kişinin kimlikleri tespit edildi.

Jandarma ekiplerinin takibi sonucu 7 şüpheli, çaldıkları malzemeler ile birlikte yakalandı. Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla çalınan malzemeler sahiplerine teslim edildi. Şüpheli şahıslar hakkında ise ‘Kamu kurumundan, evden ve iş yerinden hırsızlık” suçlarından işlem başlatıldığı öğrenildi.

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