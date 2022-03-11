Eskişehir’de yer yer kar yağışı etkili olmaya başladı Kar yağışının ardından bulutların dağılıp güneşin yüzünü göstermesi vatandaşı şaşırtıyor

Eskişehir kent merkezinde beklenen kar yağışı zaman zaman etkisini arttırarak kendisini gösterirken, hava durumunda kısa süreli değişimler yaşanıyor.

Ülke genelinde dondurucu soğuk hava etkisini gösterirken birçok şehir kar yağışına teslim oldu. Eskişehir’de kar yağışı beklenen iller arasındaydı. Beklenen kar yağışı şehir merkezinde öğle saatlerinden itibaren yer yer etkisini gösteriyor. Zaman zaman etkisini arttıran kar yağışı hayatı olumsuz etkilemese de soğuk hava vatandaşı oldukça zorluyor. Kısa süreler halinde etkili olan kar yağışının ardından, bulutların dağılıp güneşin yüzünü göstermesi vatandaşı şaşırtıyor. Eskişehir’de ilerleyen saatlerde kar yağışının etkili olması bekleniyor.



Soğuklar etkisini bir süre daha sürdürecek

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir’de 12 Mart Cumartesi günü hava durumunun hafif kar yağışlı, en düşük hava sıcaklığının ise sıfırın altında 7, en yüksek ise sıfırın altında 2 olacağı tahmininde bulundu. Meteorolojinin tahminlerine göre, sonraki günlerde kar yağışı yerini sisli havaya bırakacak. Gelecek 5 günlük tahminde en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 8, en yüksek ise 7 derece olması bekleniyor.

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