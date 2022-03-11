Tarladan çalınan sulama boruları bulunarak sahibine teslim edildi, 3 kişi yakalandı

Eskişehir’de bir bahçeden damlama sulama borularını çaldığı tespit edilen 3 kişi jandarma ekiplerince yakalanırken, çalınan malzemeler sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı’na bağlı Türkmentokat Mahallesi’nde bir vatandaşın tarlasından piyasa değeri yaklaşık 5 bin TL olan damlama sulama boruları çalındı. İhbar üzerine Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekiplerince bölgede detaylı araştırma yapıldı. Araştırmalar sonucunda hırsızlık olayında kullanılan araç ve şüpheli 3 şahıs tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan takip neticesinde 3 şüpheli, kent merkezinde yakalandı. Çalınan sulama boruları ise şüphelilere ait ve hırsızlık olayında kullanılan kamyonetin kasasında ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla çalınan malzemeler sahibine teslim edilirken, 3 şüpheli hakkında “Bağ ve Bahçeden Hırsızlık” suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.

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