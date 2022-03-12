Eskişehirli motosiklet tutkunlarından aileler için sosyal sorumluluk projesi Motosiklet Derneği tarafından anne ve babalara eğitim verildi

Eskişehir 222 Motosiklet Derneği tarafından aile yapısını güçlendirmek amacıyla ebeveynler için eğitim programı düzenlendi.

Eskişehirli motosiklet tutkunları, farklı bir sosyal sorumluluk projesine imza atarak eğitim programı düzenledi. Yaklaşık 10 hafta süren eğitimlerde, aile yapısını güçlendirmek amacıyla anne ve babalara yönelik bilgilendirmeler yapıldı. Eğitmen Ergin Sarıgöl tarafından gerçekleştirilen seminerlerin sonunda ise ebeveynlere sertifika verildi.

Düzenlenen eğitim hakkında konuşan Eskişehir 222 Motosiklet Derneği Başkanı Gürkan Güler, “Toplumları ayakta tutan en önemli unsur ailedir. Aileleri güçlendirmek ve bilgilendirmek amacı ile dernek olarak anne ve babalara 10 haftalık eğitim çalışmaya yaptık. Eğitmen Ergin Sarıgöl tarafından seminer programları düzenlendi. Eğitimler sonunda, anne ve babalar için sertifika töreni hazırladık ve belgelerini takdim ettik. Katılan herkese teşekkür ediyoruz. Bu tarz eğitimlerimiz önümüzdeki süreçte de devam edecek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.