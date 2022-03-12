Eskişehirspor’un bağış kampanyası 4’üncü ayında 414 bin liraya ulaştı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Eskişehirspor, Trabzonspor’a olan 6 milyon TL’lik borcunu kapatmak için başlattığı bağış kampanyasının 4’üncü ayında 414 bin 709 TL’ye ulaştı.

Eskişehirspor, 20102011 sezonunda Trabzonspor’dan 400 bin Euro karşılığında transfer ettiği Erkan Zengin için başlattığı bağış kampanyası 6 milyon TL’ye ulaşınca sona erecek. 2021’in kasım ayında başlayan kampanyada şu ana kadar 414 bin 709 TL toplandı. İlk günlerinde yoğun bağış alan kampanyada hedefin yüzde 6,91’ine ulaşıldı.

Öte yandan, siyahkırmızılılar Trabzonspor’a borcunu ödemediği için başlatılan yasal süreç sonucunda transfer yasağı cezası almıştı.

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