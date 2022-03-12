Tarım arazileri ve meralar üzerindeki madencilik firmalarının sorun ve talepleri görüşüldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarım arazileri ve meralar üzerindeki madencilik firmalarının sorun ve talepleri görüşüldü

İHA

Tarım arazileri ve meralar üzerindeki madencilik firmalarının sorun ve talepleri görüşüldü

İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, ülke toprağı her karışının çok kıymetli olduğunu belirterek, "Bu sebeple madencilik sektörünün yeraltı zenginliklerimizi ekonomiye kazandırılması esnasında tarımsal üretime ve çevreye zarar vermeden faaliyetlerine devam edebilmesi için üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz.” dedi
Eskişehir Madencilik Kümesi Başkanı Metin Çekiç ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleri, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Heyeti, İl Müdürlüğü merkez binası toplantı salonunda İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş ile İl Müdür Yardımcısı Rıdvan Akpolat ve ilgili Şube Müdürleri karşıladı. Gerçekleşen ziyarette Eskişehir tarım arazileri ve meralar üzerinde faaliyet gösteren madencilik firmalarının sorun ve talepleri, Tarım ve Orman Bakanlığı mevzuatları kapsamında yürütülmesi gereken işlemler ile ilgili karşılıklı bilgi paylaşımı gerçekleştirildi.
İl Müdürü Gümüş, “Ülkemizin her karış toprağının üstü de altı da bizim için çok kıymetli. Devlet kurumları olarak temel felsefemiz öncelikle ilimiz ve ülkemizin kalkınması. Bu sebeple madencilik sektörünün yeraltı zenginliklerimizi ekonomiye kazandırılması esnasında tarımsal üretime ve çevreye zarar vermeden faaliyetlerine devam edebilmesi için üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz.” dedi.
Karşılaşılan sorunlara yapıcı çözümler üretmek için kurumlar arası iletişimin önemine dikkat çeken Gümüş, Eskişehir madencilik sektörünün talep etmesi halinde maden ihracatıyla ilgili sorumluluk alanındaki konularda eğitim faaliyetleri gerçekleştirebileceğini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Ataç, "Tepebaşı’nda hizmet her noktaya eşitçe dağılıyor"
YEREL HABERLER Başkan Ataç, "Tepebaşı’nda hizmet her noktaya eşitçe ...
Kar yağışı ve rüzgârlı hava balık tezgahlarını boşalttı
YEREL HABERLER Kar yağışı ve rüzgârlı hava balık tezgahlarını ...
Eskişehirspor’un bağış kampanyası 4’üncü ayında 414 bin liraya ulaştı
YEREL HABERLER Eskişehirspor’un bağış kampanyası 4’üncü ayında 414 ...
Eskişehir'de öğrenci ve öğretmenlerin minibüsü kamyona çarptı: 16 yaralı
YEREL HABERLER Eskişehir'de öğrenci ve öğretmenlerin minibüsü ...
Eskişehir’de trafik kazası: 16 yaralı Okul servisi ve kamyon çarpıştı, çok sayıda öğrenci ve öğretmen yaralandı
YEREL HABERLER Eskişehir’de trafik kazası: 16 yaralı Okul servisi ve ...
Eskişehirli motosiklet tutkunlarından aileler için sosyal sorumluluk projesi Motosiklet Derneği tarafından anne ve babalara eğitim verildi
YEREL HABERLER Eskişehirli motosiklet tutkunlarından aileler için ...
Trafik lambalarında gülümseten hata
YEREL HABERLER Trafik lambalarında gülümseten hata
Ramazan ayının esnafa olumlu yansıyacağı umut ediliyor Eskişehir Seyyar Tuhafiyeciler Odası Başkanı Ali Sefa Şen: "Geçtiğimiz yıllarda pandemi nedeniyle yapılamayan Ramazan ziyaretleri esnafımıza olumlu bir geri dönüş oluşturacak"
YEREL HABERLER Ramazan ayının esnafa olumlu yansıyacağı umut ...
(ÖZEL) Bedelli askerlik yapanlar daha fazla malzeme alıyor Askere bedelli gidenler uzun dönemlere göre daha fazla alışveriş yapıyor
YEREL HABERLER (ÖZEL) Bedelli askerlik yapanlar daha fazla malzeme ...
Güneşin doğmasıyla beraber güvercinler de beslenme telaşına düştü
YEREL HABERLER Güneşin doğmasıyla beraber güvercinler de beslenme ...
(ÖZEL) Taşı dahi ‘Ebru’ ile sanat eserine dönüştürüyor Nerdeyse dokunduğu her şey sanat eseri oluyor Alışılmışın dışında ebruyu ahşap, kuru yaprak, taş, seramik gibi farklı zeminlerin üzerine yapıyor. Birçok ülkede eserleri sergilenen Eskişehirli sanatçısı, ebru sanatına farklı bir bakış açısı kazandırdı Kültür Bakanlığı Geleneksel Türk El Sanatları Sanatçısı Berrin Koşa; “Farklı zeminleri ebru sanatı ile renklendiriyorum"
YEREL HABERLER (ÖZEL) Taşı dahi ‘Ebru’ ile sanat eserine ...
TÜİK verilerine göre sanayi üretimi aylık bazda azaldı Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, TÜİK tarafından açıklanan verileri değerlendirdi "Enerji sıkıntıları nedeniyle sanayi üretimimiz ocak ayında ne yazık ki yüzde 2,4 daraldı"
YEREL HABERLER TÜİK verilerine göre sanayi üretimi aylık bazda ...
Tarladan çalınan sulama boruları bulunarak sahibine teslim edildi, 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Tarladan çalınan sulama boruları bulunarak sahibine ...
Günyüzü ilçesinde saman balyası dolandırıcılığı son anda önlendi
YEREL HABERLER Günyüzü ilçesinde saman balyası dolandırıcılığı son ...
Eskişehir’de yer yer kar yağışı etkili olmaya başladı Kar yağışının ardından bulutların dağılıp güneşin yüzünü göstermesi vatandaşı şaşırtıyor
YEREL HABERLER Eskişehir’de yer yer kar yağışı etkili olmaya ...
Yöresine değer katan önder kadınlar
YEREL HABERLER Yöresine değer katan önder kadınlar
Dondurucu soğukta cami avlusunda cuma namazı
YEREL HABERLER Dondurucu soğukta cami avlusunda cuma namazı
İyi Parti Günyüzü İlçe Teşkilatında toplu istifa İlçe Başkanı Ali Oruç ve beraberindeki 14 kişi partiden istifa etti
YEREL HABERLER İyi Parti Günyüzü İlçe Teşkilatında toplu istifa İlçe ...
Eskişehir'de zabıtadan market denetimleri BİM'de toz şekerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı farklı çıktı, tutanak tutuldu
YEREL HABERLER Eskişehir'de zabıtadan market denetimleri BİM'de toz ...
Hırsızlık şüphelisi 7 kişi çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisi 7 kişi çaldıkları malzemelerle ...
İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinliği Şair, yazar, araştırmacı Ahmet Urfalı: “İstiklal Marşı tek taşı bile yerinden oynatılmayacak muhkem, harikulâde bir ses, söz ve mana mimarîsine sahiptir”
YEREL HABERLER İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma ...
Başkanlar Küpeli ve Kurt, yeni dönemde yürütülecek ortak çalışmaları istişare ettiler
YEREL HABERLER Başkanlar Küpeli ve Kurt, yeni dönemde yürütülecek ...
Sobacılar artık yeni dönemi bekliyor
YEREL HABERLER Sobacılar artık yeni dönemi bekliyor
Eskişehir’de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir’de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.