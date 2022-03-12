Eskişehir’e 3 milyon metrekarelik yeni sanayi alanı AK Parti Eskişehir İl Başkanı Çalışkan, Mustafa Varank’ı makamında ziyaret etti

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı makamında ziyaret ederek Eskişehir’de açılacak 3 milyon metrekarelik yeni sanayi alanı ile ilgili bilgiler verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı makamında ziyaret eden Çalışkan, Eskişehir sanayisi hakkında bilgi alışverişinde bulundu. İkili arasında, Eskişehir’de açılacak 3 milyon metrekarelik yeni sanayi alanıyla ilgili görüşme gerçekleşti. Öte yandan Çalışkan, Bakan Varank’ın önümüzdeki günlerde Eskişehir’i ziyaret edeceği bilgisini aktardı.

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