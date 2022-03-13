MEGEM, Eskişehir sanayisine iş gücü kazandırmaya devam ediyor MEGEM 27'nci dönem mezunlarını verdi

Eskişehir OSB’nin bağlı kuruluşu olan Meslek Edindirme ve Geliştirme Merkezi’nde (MEGEM) farklı alanlarda verilen eğitimleri tamamlayan 42 kursiyer, düzenlenen törenle sertifikalarını aldılar.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Müdürlüğü bünyesinde, sanayinin yüksek teknolojiye dayalı yetişmiş teknik ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak üzere faaliyet gösteren Meslek Edindirme ve Geliştirme Merkezi (MEGEM), 27'nci dönem kursiyerlerini mezun etti. CNC tezgâh operatörlüğü, kalite kontrol ve boyutsal ölçüm operatörlüğü ve kaynak teknolojileri alanında eğitim gören kursiyerler, düzenlenen törenle sertifikalarını aldılar. Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleşen sertifika törenine, Eskişehir OSB Başkan Vekili Metin Saraç, Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Üyesi ve MEGEM Yönetim Kurulu Başkanı Samet Özkaya, MEGEM Genel Müdür Vekili Rahmi Özyiğit ile eğitmenler katıldı.



"MEGEM'in amacı, gençleri Eskişehir sanayisine kazandırmak"

Törende konuşan Eskişehir OSB Başkan Vekili Metin Saraç, 42 kursiyeri daha Eskişehir sanayisine ve iş dünyasına kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “26 dönemde bin 235 mesleksiz gencimize ücretsiz eğitim verdik ve meslek sahibi yaptık. Kursiyerlerimizin yüzde 75’i kursumuzu bitirmeden hemen iş sahibi oldu. Şimdi 27'nci dönem kursiyerlerimiz arasında da daha henüz kurs bitmeden iş sahibi olan birçok arkadaşlarımız oldu. Bu bizim için bir gurur kaynağı. MEGEM mesleki yeterliliği olmayan gençleri meslek sahibi yapıp, Eskişehir sanayisine taşımak niyetinde kurulmuş bir kuruluştur. Bunu da çok değerli eğitmenlerimiz sayesinde gerçekleştiriyoruz. Dünya değişiyor; ülke olarak, bireyler olarak değişen dünyaya ayak uydurmamız gerekiyor. Karşımda hedefini koymuş, koşmaya hazır arkadaşlar görüyorum. Bu saatten sonra amaç hızlıca hedefe gitmek olmalıdır” dedi.



"MEGEM, Eskişehir OSB’nin çok önem verdiği bir kuruluş"

MEGEM’in Eskişehir OSB bünyesinde yer alan çok değerli bir kuruluş olduğunu belirten Yönetim Kurulu Başkanı Samet Özkaya, “MEGEM, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nin çok önem verdiği ve çok değerli bir kuruluş. Yönetim Kurulu Başkanımız Nadir Küpeli’nin özelikle ilgi gösterdiği bir kuruluş. İlk günden bugüne kadar Metin Bey çok değerli vaktini ayırarak kurumumuzu çok iyi bir noktaya getirdi. Bu bir bayrak yarışı. Bugünden itibaren de biz MEGEM’i daha da ileri boyutlara taşımak için çalışacağız. Bugün 27'nci dönem mezunlarımızı veriyoruz. 18 kursiyerimiz CNC Tezgâh Operatörlüğü, 15 kursiyerimiz Kalite Kontrol ve Boyutsal Ölçüm Operatörlüğü ve 9 kursiyerimiz ise Kaynak Teknolojileri Alanında eğitim gördü. Toplamda ise 42 kursiyerimiz eğitimlerini tamamlayarak bugün mezun oluyor. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi memleketimizin muasır medeniyetler seviyesine çıkartmamız gerekiyor. Bunu yapabilmemiz için mesleki eğitim ve sanayinin gelişimi çok önemli. Sanayi sektöründe çalışmak özveri ve sabır ister. Sanayide gelişmişliği sağlayabilmek için de nitelikli ve gelişmiş iş gücüne ihtiyaç var. Bu kurum sayesinde sizler bu yeteneklere sahip olarak iş hayatına atılacaksınız. Hepinize iş hayatında başarılar diliyorum. MEGEM’in kapısı sizlere her zaman açık” diye konuştu.

MEGEM'in Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nün vizyonu doğrultusunda kurulan, hem sosyal paylaşımlar yapılan hem de mesleki yeterliliği olmayan gençleri meslek sahibi yapan çok değerli bir kuruluş olduğunu aktaran Genel Müdür Vekili Rahmi Özyiğit, rekabetin temelinde iş gücünün yattığını, insan kaynağının nitelikli olması gerektiğini ve gençleri nitelikli olarak yetiştirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından CNC Tezgâh Operatörlüğü, Kalite Kontrol ve Boyutsal Ölçüm Operatörlüğü ve Kaynak Teknolojileri Alanında eğitim gören 42 kursiyere sertifikaları takdim edildi.

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