Porsuk Çayı mart ayında da buz tuttu Mart ayında buz tutan Porsuk Çayı'ndan kartpostallık kareler

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Eskişehir’de son günlerde etkisini gösteren soğuk hava nedeniyle yüzeyi buz tutan Porsuk Çayı, kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Sibirya’dan gelen ‘Aybar kar fırtınası’ ile birlikte yurt genelinde etkisini gösteren soğuk hava dalgası Eskişehir’de de etkili oldu. Kentte gece saatlerinde hissedilen hava sıcaklığı sıfırın altında 11 dereceye kadar düştü. Şiddetli soğuk nedeniyle kentteki Porsuk Çayı’nın yüzeyi yer yer buz tuttu. Çayın yüzeyini kaplayan buz tabakası kartpostallık görüntüler oluşturdu. Porsuk Çayı daha önce de ocak ayında donmuş ve buz tabakası günlerce çözülmemişti.

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