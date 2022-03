Başhekim Bildirici: “Sizler için daima hazır olan Türk doktorlarıyız”

Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Yaşar Bildirici, “Dünyada hekimlere atfedilmiş birçok özel gün var. Ancak bir ülkenin kuruluş, kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesiyle özel bir anlam kazanan tek bir tıp bayramı var” dedi.

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Yaşar Bildirici, “Dünyada hekimlere atfedilmiş birçok özel gün var. Ancak bir ülkenin kuruluş, kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesiyle özel bir anlam kazanan tek bir tıp bayramı var. Yaklaşık 103 yıl önce ve bugün İstanbul İngilizler tarafından işgal edildiğinde başlarında tıbbiyeli Hikmet olmak üzere bir avuç tıbbiyeli öğrenci tıp mektebinin surlarına astıkları Türk bayrağı ile işgal altındaki İstanbul’un ümidi ve Türk istikbalinin de can suyu olmuşlardır. O tarihten bugüne kadar Türk bayrağının dalgalandığı her coğrafyada devletinin ve

milletinin yanındadır. Sevgi ve şefkatin yanı sıra cesaret ve güveni yaşam felsefesi edinmiş, her durumda mücadeleyi elden bırakmayan ve sizler için daima hazır olan Türk doktorlarıyız. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın şiarıyla pandemide de görevlerine eksiksiz olarak devam etmişlerdir. Kutsal ve onurlu mesleklerini icra eden sevgili hekimlerimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyor, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

