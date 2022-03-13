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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Şenocak'tan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

İHA

Rektör Şenocak'tan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, “Sağlık çalışanlarımız kendi hayatlarından fedakarlık ederek bizlere en yüksek standartlarda sağlık hizmeti sunmaya gayret etmekte, gecegündüz demeden insan canı ve sağlığı için çalışmaktadır” dedi.
14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, “14 Mart 1827’de Tıphanei Amire ve Cerrahhanei Amire adlı okulun kurulması ülkemizde modern tıp eğitiminin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Tıbbiyelilerin 14 Mart 1919’da İstanbul’daki işgal kuvvetlerine karşı gerçekleştirdikleri protesto aracılığıyla istiklal meşalesini yakmaları ülkemizdeki ilk tıp bayramı kutlaması olarak tarihimize geçmiştir. İnsan hayatının her döneminde ihtiyaç duyabileceği hekimler ve sağlık çalışanları kutsal bir görevi ifa etmektedir. Sağlık çalışanlarımız kendi hayatlarından fedakarlık ederek bizlere en yüksek standartlarda sağlık hizmeti sunmaya gayret etmekte ve gece gündüz demeden insan canı ve sağlığı için çalışmaktadır. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgınına karşı iki yıldır yürüttüğümüz mücadelede de en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarımız her türlü teşekküre fazlasıyla layıktır. Bu vesileyle her biri ülkemiz için birer değer olan sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddetin sona ermesini diliyor ve bu konuda halkımızı daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Bu düşüncelerle ülkemizin dört bir yanında kutsal mesleklerini büyük bir özveri ile yapan tüm hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyor, başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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