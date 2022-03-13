AFAD’tan eksi 25 derecede anma töreni Türkmen Dağı’nın zirvesinde İstiklal Marşı okundu, Mehmet Akif Ersoy anıldı

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Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından İstiklal Marşı’nın kabulünün 101’inci yıl dönümü ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u anmak amacıyla eksi 25 derecede Türkmen Dağı’nın zirvesinde anma töreni düzenlendi.



İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı Doğada Arama Kurtarma ekibiyle beraber AFAD gönüllülerinden oluşan 19 kişilik ekip, başlangıç noktasından yaklaşık 9 kilometre tırmanarak zorlu iklim koşullarında Türkmen Dağı zirvesine ulaştı. Eksi 25 derecede gerçekleştirilen faaliyette şehitler için saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı okunup, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy anıldı. Ayrıca ekipler tarafından zirvede Türk bayrağı da açıldı.

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