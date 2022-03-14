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Porsuk’taki ilkbahar “donu” havadan görüntülendi Porsuk Çayı’nın buz tehlikesi bir türlü bitmiyor Buzun üzerindeki atıklar dikkati çekerken, çevredekiler buzda yürüme riskine karşı macera tutkunlarını uyarıyor İsa Çuhadar: “İnsanların veya hayvanların girmesi tehlikeli, sonucu ölüme kadar varabilir” "İlla bir polis, jandarma ya da belediye yetkilisinin gelip kontrol etmesine gerek yok, biz, kendimiz kontrol etmemiz lazım"

İHA

Porsuk’taki ilkbahar “donu” havadan görüntülendi Porsuk Çayı’nın buz tehlikesi bir türlü bitmiyor Buzun üzerindeki atıklar dikkati çekerken, çevredekiler buzda yürüme riskine karşı macera tutkunlarını uyarıyor İsa Çuhadar: “İnsanların veya hayvanların girmesi tehlikeli, sonucu ölüme kadar varabilir” "İlla bir polis, jandarma ya da belediye yetkilisinin gelip kontrol etmesine gerek yok, biz, kendimiz kontrol etmemiz lazım"

Eskişehir’de ilkbaharda etkili olan dondurucu soğukların etkisiyle bir kısmı buz tutan Porsuk Çayı, dron ile havadan görüntülendi.
Eskişehir’de dondurucu şartlarda geçen kış mevsiminin ardından başlayan ilkbahar mevsiminde de hava sıcaklıkları sıfır derecenin altında seyrediyor. Özellikle Aybar kar fırtınasıyla gelen soğuk hava dalgasının etkili olduğu kentte, olumsuz hava koşulları günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Kentin en önemli simgelerinden biri olan ve kış aylarında haftalarca buzu çözülmeyen Porsuk Çayı’nın yüzeyi, mart ayında da dondu. Soğuk havanın etkisiyle bir kısmı buzla kaplanan Porsuk, dron ile havadan görüntülendi. Buzun üzerinde görülen cam şişe, plastik atıklar ve araba güneşliği gibi malzemeler ise dikkat çekti. Çevrede yaşayan vatandaşlar buzda yürümenin tehlikeli olduğunu belirterek, macera tutkunlarına uyarılarda bulundu.

“Burası yüzülecek, içine girilecek bir su değil”
Buzla kaplanan alanda yürümenin çok tehlikeli olduğunu ve ölümcül sonuçlar doğrulabileceğini belirten İsa Çuhadar, “Hava sadece eksi derecelerdeyken buzlanma oluyor. Onun dışında bir buzlanma yok. İnsanların veya hayvanların girmesi tehlikeli. Sonucu ölüme kadar varabilir. Gerekli uyarı yazıları var, belediye çalışanları ikaz ediyorlar ve bazen biz de ikaz ediyoruz. Burası yüzülecek, içine girilecek bir su değil. Ben bu suyun içinden şişe, koltuk, kanepe çıktığını gördüm. İnsanlarımızın suya karşı hassas olmaları gerekiyor. İlla bir polis, jandarma ya da bir belediye yetkilisinin gelip kontrol etmesine gerek yok. Biz, kendimiz kontrol etmemiz lazım. Vatandaşın çok dikkat etmesi gerekiyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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