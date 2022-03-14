'Anadolu Bacıları'na Bakan Yardımcısı Çam’dan plaket

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Eskişehir Anadolu Bacıları Tiyatro Yönetmeni Hafize Erdoğan ve ekibi, Ankara’da Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde düzenlenen ‘Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi’den ‘Günümüze Gönül Erenleri’ etkinliğine katıldı.

Türkmen Alevi Bektasi Vakfı’nın düzenlediği kültürel etkinlikte; sahne, müzik ve kostüm tasarımları, Eskişehir Anadolu Bacıları Tiyatro Yönetmeni Hafize Erdoğan tarafından yapıldı. Eskişehir Anadolu Bacıları tiyatro ekibi; ‘Kahraman Türk Kadınları’ temalı defile programlarını sundular.

Duygusal dakikaların yaşandığı kültür etkinlikte; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Eskişehir Anadolu Bacıları Tiyatro Yönetmeni Hafize Erdoğan’a düzenlenen törende plaket takdim etti. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam; ilerleyen günlerdeki programlar için, Tiyatro Yönetmeni Hafize Erdoğan’a davette bulundu.

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