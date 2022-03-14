Birçok vatandaşın hafta sonu tercihi Sivrihisar oldu Sivrihisar ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor

Hafta sonu soğuk havaya rağmen birçok vatandaşın tercihi, tarihi ve turistik alanları ile dikkat çeken Sivrihisar oldu.

Geçmişten geleceğe tarihi dokuları aktarmak adına ilçede büyük bir değişime imza atan Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, ilçenin çehresini değiştirmeye devam ediyor. Yapılan çalışmalarla adından sıkça söz ettiren Sivrihisar’da ziyaretçi akını yaşanıyor. Tarihi ve kültürel değerleri ile ziyaretçilerini ağırlamaya devam eden Sivrihisar turizmde yükselmeye de devam ediyor.



Tarihle iç içe bir gün geçirme fırsatı

Hafta sonlarında ziyaretçilerin tercihi Sivrihisar olurken, gelen vatandaşlar Türkiye’nin İlk Açık Hava Heykel Müzesi’ni, Türkiye’nin İlk Uygulamalı Kilim Müzesi’ni, Nasreddin Hoca Kültür Evi’ni, Unesco Dünya Sıralamasında Yer alan Tarihi Ulu Camii, Atatürk’ün Ankara dışında bakanlar kurulunu topladığı tarihi Zaimağa Konağını, Saat Kulesi ve Seyir Terası’nı görme ve tarihle iç içe bir gün geçirme fırsatı buluyorlar.

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