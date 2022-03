Rektör Şenocak: “Sağlıkta şiddet, hayat memat meselesidir”

Hekimlerin tarihin her döneminde vatan borcu olarak yerine getirdiği hizmetleri dile getiren Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, “Nasıl ki hekimlik mesleği bir hayat memat meselesi ise sağlıkta şiddet de hayat memat meselesidir” dedi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı kutlama töreni ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Tören, Eskişehir Milletvekilleri Harun Karacan, Metin Nurullah Sazak, Dr. Arslan Kabukçuoğlu, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, ESOGÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Arslantaş, Prof. Dr. Rifat Edizkan, Prof. Dr. Kamil Çolak, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Çabuk ile ESOGÜ Tıp Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencilerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.



“Hekimlerimizin en büyük tesellisi hastalarının sıhhati ve yüzlerindeki tebessümdür”

Törende konuşan ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, hekimlerin tarihin her döneminde vatan borcu diye yerine getirdiği hizmetleri dile getirerek hekimleri koronavirüs pandemisi sürecindeki üstün gayretlerinden dolayı tebrik etti. Şenocak, “Elbette hekimlerimizin en büyük tesellisi hastalarının sıhhati ve yüzlerindeki tebessümdür, ancak gerek yasal düzenlemelerle gerekse toplumsal bilincin inşasıyla başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımız için şartların iyileştirilmesi gerektiği ortadadır. Nasıl ki hekimlik mesleği bir hayat memat meselesi ise sağlıkta şiddet de hayat memat meselesidir. İnsan sağlığının her şeyden önce geldiğini çok daha iyi anladığımız bugünlerde bu kutsal mesleği yerine getiren siz kıymetli hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyor, meslek hayatınızda başarılar diliyorum” diye konuştu.

ESOGÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özkan Alataş sözlerine pandemi nedeniyle hayatını kaybeden 185 hekim ile 512 sağlık çalışanını saygıyla anarak başladı. Üç senedir ilk defa bugün Tıp Bayramı törenini bir arada gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Alataş, 14 Mart Tıp Bayramı’nın hikâyesini anlattı. Hekimliğin bir sanat olduğunu ve dar kalıplara sokulamayacağını vurgulayarak sorunların azaldığı bayram kutlamaları temennisinde bulundu.

Stajyer Doktor Yağmur Kaygusuz ile Araştırma Görevlisi Dr. Adem Erdoğan’ın konuşmalarının ardından tören, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Cavit Can’ın yönettiği teşekkür belgesi sunumu ile devam etti. ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Arslantaş ile ESOGÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özkan Alataş koronavirüs sürecinde gece gündüz çalışarak üstün performans gösterip özveriyle çalışan hekim ve asistan doktorlara teşekkür belgesi takdim etti.

Teşekkür belgesi takdiminin ardından ESOGÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş “Geçmişten Günümüze Pandemiler” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Bireysel değil toplumsal bakış açısıyla düzenlenen bir sağlık sistemine gereksinim duyulduğunu belirten Prof. Dr. Metintaş, toplumsal dayanıklılığı artıran eylem planlarına geçilmesi gerektiğini vurguladı.

