Özel Ümit Hastanesi’nde hekimlerin Tıp Bayramı kutlandı

Eskişehir Özel Ümit Hastanesi’nde görevli sağlık personellerinin 14 Mart Tıp Bayramı yaş pasta kesilerek kutlandı.

Özel Ümit Hastaneleri 14 Mart Tıp Bayramı’nı tüm sağlık çalışanları ile birlikte pasta keserek kutladı

14 Mart Tıp Bayramı kutlamaları kapsamında Eskişehir Ümit Hastanesi’nde program düzenlendi. Hastane bünyesinde çalışan 80 hekimin ve diğer sağlık personellerinin gününü kutlamak için pasta kesildi. Sağlık personellerinin birbirinin gününü kutladığı programda, Eskişehir Ümit Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Ali Züberi meslektaşlarına konuşma yaptı.

“Yılmadık, korkmadık, en ön safhada yer aldık”

Özellikle pandemi dönemindeki zorlu çalışma koşullarına rağmen yılmayan sağlık personellerinin 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayan Başhekim Uzman Doktor Ali Züberi, şu ifadeleri kullandı:

“Çok değerli hekim arkadaşlarım ve sağlık çalışanlarımız, her zaman olduğu gibi pandemide de sağlık için omuz omuza mücadele verdik. Yılmadık, korkmadık, en ön safhada yer aldık. Biz burada sadece mesleğimizi icra etmiyor, doğumdan ölüme kadar insanlığın yaşamında bir parça oluyoruz. İnsanların hayatına dokunuyor, mutlulukta, kederde onların yaşam ortağı olmaya çalışıyoruz. Bu nedenle bu işi gönülden yapıyor ve her dakikasında bundan gurur duyuyoruz. Özel Ümit Hastaneleri bünyesinde görev alan 80 hekimimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyor, 14 Mart Tıp Bayramımızı gönülden kutluyorum. 25 yıldır halkımıza sağlık hizmeti vermekten ve bu kutsal görevin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Sağlıkla kalın.”

“Daha mutlu ve verimli tıp bayramları kutlamayı diliyorum”

Tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladığını ifade eden Özel Ümit Vişnelik Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Hatice Onur ise, “Zor koşullarda görev yapan hekimlerin, sağlık çalışanlarının emeklerinin karşılığını alabildiği, daha mutlu ve verimli tıp bayramları kutlamayı diliyorum” şeklinde konuştu.

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