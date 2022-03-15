ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nde 2 ayda bin 700 cerrahi operasyon yapıldı Yılbaşından beri hastane kliniğine başvuranların sayısı 5 bin 344'e ulaştı Fakülte Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ömür Dereci; "Sadece Eskişehir’den değil, çevredeki birçok ilden de hastalar tedavi olmak için kliniğimize başvuruyor”

Çevre illerden de yoğun talep gören Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Bölümü’nde 2022 yılının başından bu yana bin 700 cerrahi operasyon gerçekleştirildi.

Vatandaşların sıkça tercih ettiği ve başarılı operasyonlarla göz önüne çıkarak çevre illerden de yoğun talep gören Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Diş Hekimliği Fakültesi’nde cerrahi operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Bölümü’ne 1 Ocak 2022 tarihinden bugüne kadar 5 bin 344 hasta başvuruda bulundu. Başvuruda bulunan bin 700 hastaya lokal ve genel anestezi altında cerrahi operasyon başarıyla gerçekleştirildi. Klinikte gerçekleştirilen başarılı operasyonlar, farklı merkezlerde tedavi olamayan birçok hasta için umut ışığı olurken her geçen gün müracaat sayısı artış gösteriyor.



“Kliniğimizde 2022’nin başından bu yana bin 700 cerrahi operasyon gerçekleştirildi”

Fakültede gerçekleştirilen operasyonlar hakkında konuşan ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ömür Dereci, farklı illerden de hastaların tedavi talebiyle kendilerine geldiklerini belirtti. Hastanede 2 ay gibi bir sürede yapılan bin 700 cerrahi operasyonun içeriği hakkında bilgi veren Dereci, şu ifadeleri kullandı:

“2022 yılına giriş yaptığımızdan beri 5 bin 344 hasta kliniğimize başvurdu. Kliniğimizde hastalarımıza lokal ve genel anestezi altında bin 700 cerrahi operasyon gerçekleştirildi. Bu cerrahi operasyonların içinde komplikasyonlu diş çekimi, gömülü diş operasyonları, dental implant yerleştirme ve çene kemiği arttırma operasyonları, çene kırığı tedavileri, çene asimetri operasyonları, kemik kist tedavileri ve kemik tümör operasyonları yer alıyor. ESOGÜ Çene Cerrahisi kliniğimizde çene cerrahisi ile ilgili her türlü operasyonu gerçekleştirerek Eskişehir ve çevre illere sürekli hizmet veriyoruz. Sadece Eskişehir’den değil, çevredeki birçok ilden de hastalar tedavi olmak için kliniğimize başvuruyor.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.