Camiye ait daireden su saati, kalorifer peteği ve elektrik kabloları çalındı

Eskişehir’de bir camiye ait müstakil daire içindeki kalorifer petekleri, su saati ve elektrik kabloları çalındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Güllük Mahallesi Bacı Sokak’ta gerçekleşti. Sokak üzerinde bulunan, Süleyman Hoca Camii’ne ait olduğu öğrenilen ve kullanılmayan daire içerisinden kalorifer petekleri, su saati ve elektrik kabloları kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Durumun fark edilmesinin ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Sokak üzerinde araştırma yapan polis ekipleri, hırsızlık olayıyla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.