Anadolu Senfoni Orkestrası'ndan Tıp Bayramı’na özel konser

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Senfoni Orkestrası tarafından hekimler ve sağlık çalışanlarına özel “14 Mart Tıp Bayramı Konseri” düzenlendi.

Şef Murat Göktaş’ın yönetiminde, Özgün’ün konuk solist olarak yer aldığı konser, Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Opera ve Bale Salonu’nda dinleyicilerle buluştu. Konsere başta hekim ve sağlık çalışanları olmak üzere çok sayıda müziksever katılım gösterdi.



“Bu konseri sağlık kahramanlarımızın şerefine ve anısına ithaf etmekten gurur duyuyoruz”

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Lilian Maria Tonella Tüzün, konser öncesinde gerçekleştirdiği konuşmasında şunları belirtti;

“Pandemi sebebiyle uzun bir ara verdiğimiz konserlerimize tekrar başlamanın sevinciyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Her biri birer kahraman olan sağlık çalışanlarımız; doktorundan ambulans şoförüne, yardımcı sağlık personelinden eczacısına, hemşiresinden laborantına tüm güçleriyle salgınla mücadele ettiler. Maalesef salgınla mücadele ederken hayata gözlerine yumanlar oldu. Bu sebeple Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası, bu gece vereceği konseri bu kahramanlarımızın şerefine ve anısına ithaf etmekten gurur duyuyor.”

Sözlerinin devamında Anadolu Üniversitesi adına sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutlayan Prof. Tüzün, insanlığın sağlık çalışanları sayesinde tekrardan gülümsemeye başladığının altını çizdi.

Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası Tıp Bayramı Konseri’nde Aşk Çiçeği, Biz Ayrıldık, Mühür, Love, I Got You, Çanakkale, Yalnızlık, Dur Gitme, Zilli, Uptown Funk, Happy, Elveda gibi modern parçaların yanı sıra Beethoven ve Mozart gibi bestecilerin eserleri de seslendirildi. Konserin sonunda Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal, başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan orkestrayı kutlayarak Şef Murat Göktaş ve solist Özgün’e çiçek takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.