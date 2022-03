Lisansüstü eğitimde 60 farklı ülkeden öğrenci Anadolu Üniversitesi’ni tercih ediyor Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne kayıtlı 3 bin 700 öğrencinin 478’i yabancı uyruklu

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 35 tezli, 19 tezsiz olmak üzere toplamda 54 yüksek lisans programı ve 26 doktora programı bulunduğunu belirten Enstitü Müdürü Prof. Dr. Saime Önce, “Enstitümüze kayıtlı 3 bin 700 öğrenciden, 478’ini yabancı uyruklu öğrenciler oluşturuyor. 60 farklı ülkeden gelen öğrenciler, enstitünün zenginleştirilmiş ve çeşitlendirilmiş program içeriklerinden yararlanabiliyor” dedi.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, faaliyete geçtiği 19821983 öğretim yılından itibaren “Bilimin yol göstericiliğinde yaşam boyu öğrenme odaklı olarak çağdaş ve aydın bireyler yetiştirme” misyonuyla Türk yükseköğretimine katkı sağlamaya devam ediyor. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; nitelikli araştırmalara ve yayınlara öncülük etmeyi, uluslararası standartlarda eğitim hizmeti sunarak evrensel eğitim anlayışına yön vermeyi ve akademik açıdan uluslararası niteliklere sahip bireyler yetiştirerek onlara rehberlik etmeyi amaçlıyor.



“İş dünyasıyla teoriyi bağdaştıracak şekilde bir eğitim fırsatı sunuyoruz”

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Saime Önce, Anadolu Üniversitesinde lisansüstü eğitim veren dört enstitü olduğunu ve her birinin kendi alanlarında son derece başarılı çalışmalara imza attığını ifade ederek şunları söyledi:

“Dört enstitünün içerisinde Sosyal Bilimler Enstitüsü tüm üniversitenin yüzde 60’ını kapsıyor. Lisansüstü eğitim bakımından bu oran çok önemli. Öğrencilerimizin büyük bir kısmı aynı zamanda öğretim elemanı olarak akademik kariyerlerine devam ediyor. Bunların dışında yüksek lisans seviyesinde ikinci öğretim programları da var. Akademisyen yetiştirmenin yanı sıra ikinci öğretim programları çerçevesinde iş dünyasıyla teoriyi bağdaştıracak şekilde bir eğitim fırsatı sunuyoruz. Beş tane ikinci öğretim programımız var. Öte yandan uzaktan eğitim alan öğrencilerimiz de var. Onların dersleri de yine akşam saatlerinde etkileşimli bir şekilde çevrim içi olarak yapılıyor. Katılamayan öğrencilerimiz ise kayıt altına aldığımız derslerimizden yararlanabiliyorlar. Bu sayede çalışanlara ve hem Türkiye’deki hem de yurtdışındaki pek çok öğrenciye eğitim alma fırsatı sunuyoruz. Uzaktan eğitim programlarında şu an mevcut olan 13 programımız var.”



“Sınırları daha da çok genişlettik ve 60 farklı ülkeye yayıldık”

Programları farklı açılardan kategorize ettiklerini kaydeden Müdür Önce, “Öncelikle yüksek lisans ve doktora olarak ikiye ayırıyoruz. Yüksek lisansları da ikinci öğretim, uzaktan öğretim, yüz yüze ve tezli şeklinde ayırıyoruz. Eğitim dili İngilizce olan iki tane de yüksek lisans programımız var. Böylelikle Anadolu Üniversitesi kültürünü tüm Türkiye’ye ulaştırabiliyoruz. Böyle bir olanağımız olduğu için eğitim kalitemiz sadece kurum içerisinde kalmamış oluyor. Sınırları daha da çok genişlettik ve 60 farklı ülkeye yayıldık. Anadolu Üniversitesinin araştırma ve eğitim kültürünü Sosyal Bilimler Enstitüsünün katkısıyla dünyanın dört bir yanına ulaştırıyoruz” ifadelerini kullandı.



Yaşam boyu eğitim felsefesi her milletten öğrenciye aktarılıyor

Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 35 tezli, 19 tezsiz olmak üzere toplamda 54 yüksek lisans programı ve 26 doktora programı bulunuyor. Her bir programın farklı kazanımları ve nitelikleri bulunuyor ve çağın gerekliliklerine uygun olarak planlanmış ders içerikleri öğrencilere sunuluyor. Enstitüye kayıtlı 3 bin 700 öğrenciden, 478’ini yabancı uyruklu öğrenciler oluşturuyor. 60 farklı ülkeden gelen öğrenciler, Enstitünün zenginleştirilmiş ve çeşitlendirilmiş program içeriklerinden yararlanabiliyor.

Sosyal Bilimler Enstitüsü, sahip olduğu güçlü akademik kadrosu ve kaliteli programlarının yanı sıra sunduğu Erasmus+ Staj ve Erasmus+ Öğrenim Değişim Programları ile öğrencilerin yurtdışında uluslararası eğitim almasına ve kültürel deneyimler kazanmasına da destek oluyor.



Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2001 yılından beri akademiye katkı sunuyor

Sosyal bilimler alanında öncü çalışmalara kaynaklık eden Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (AÜSBD) de Enstitü bünyesinde faaliyet gösteriyor. Dergi; mart, haziran, eylül ve aralık aylarında olmak üzere yılda 4 defa yayımlanıyor. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) Sosyal Bilimler Veri Tabanı’nda taranan AÜSBD, uluslararası hakemli dergi olarak yayımlanıyor.

Tüm bunların yanı sıra Enstitü’de, yılın belirli dönemlerinde çevrim içi ve yüz yüze olmak üzere yürütülen seminerler ile alanında uzman öğretim elemanları öğrencilerle buluşuyor.

