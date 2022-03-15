Eskişehir’de otomobil ve tramvay çarpıştı Kırmızı ışıkta geçen otomobille tramvay çarpıştı

Meteoroloji'den harita ve saatle kar uyarısı! Aybar ne zaman bitecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir’de tramvay ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında maddi hasar oluştu.

İddiaya göre, kırmızı ışık yanmasına rağmen Seylap Caddesi’nden karşıya geçmeye çalışan 26 AJ 710 plakalı otomobil ile OtogarSSK seferini gerçekleştiren tramvay çarpıştı. Kazayla birlikte otomobil ve tramvayda maddi hasar oluştu. Tramvay seferleri kısa süreliğine durdurulurdu. Olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.