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Gelibolu’dan yola çıkan emanetleri Eskişehirli sporcular teslim aldı

İHA

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıldönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmak Gelibolu Yarımadası'ndan alınan Türk bayrağı, toprak ve deniz suyu Eskişehirli sporcular tarafından teslim alındı.

Gelibolu’dan yola çıkan emanetleri Eskişehirli sporcular teslim aldı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107’nci yıldönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulmak Gelibolu Yarımadası’ndan alınan Türk bayrağı, toprak ve deniz suyu Eskişehirli sporcular tarafından teslim alındı.
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107’nci yıldönümü etkinlikleri kapsamında Bilecikli sporcuların ulaştırdığı emanetlerin teslimi için Çukurhisar Mahallesi’nde tören düzenlendi. Törene, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, ilgililer ve sporcular katıldı. İl Gençlik Hizmetleri Müdürü Hasan Kalın tören yaptığı konuşmada, Gelibolu Yarımadası’ndan gelen emanetlerin en güzel şekilde Ankara’ya ulaştırılmak üzere atletlere teslim edileceğini belirtti. Eskişehirli sporcular; teslim aldıkları Türk bayrağı, deniz suyu ve toprağı AnkaraEskişehir il sınırında Ankaralı atletlere teslim etmek üzere yola çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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